Motorin ve benzin zammında son dakika sürprizi! Astronomik zam geliyordu ki...
İRAN savaşı ile birlikte rekor üstüne rekor kıran petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta gün aşırı zam getirmişti. Bu gece yarısı için de motorine eşi benzeri olmayan bir zam bekleniyordu. Motorinin litresinde 7,67 lira benzinde ise 2,29 lira zam geleceği söyleniyordu. Motorin ve benzin için beklenen zamda son dakika değişikliği oldu.
İRAN savaşıyla küresel petrol arzında yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışları, yerel piyasada akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gün aşırı gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklenecekti ki son dakika sürprizi yaşandı. Gelen haberlere bakılırsa büyük zam bu gece olmayacak.
UÇUK BİR ZAM BEKLENİYORDU
Gece yarısı itibariyle motorinin litresine 7,67 lira zam bekleniyordu. Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacağı haber verilmişti. Salı günü itibariyle değişmesi beklenen akaryakıt fiyatlarında sürpriz var. TÜPRAŞ her gün öğleden sonra akaryakıt firmalarına satış fiyatı listesini gönderiyor. Bugün gönderdiği listede zam görünmüyor.
TÜPRAŞ'ın son dakikada bir ek yapması mümkün mü? Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'ten gelen bilgilere göre TÜPRAŞ daha önce böyle bir şey yapmadı. Olcay Aydilek gelişmeyi şöyle duyurdu:
-TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirildi" diye yanıtladı. Göreceğiz.
MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.60 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.47 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.45 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.32 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 78.60 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR
İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.85 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 78.87 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL