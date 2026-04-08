Motorin ve benzin fiyatları altüst oldu! Dev zamma devasa indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından akaryakıta gelen dev zam, tabelaları gece yarısı baştan aşağı değiştirdi. Motorin 85 TL barajını aşarken, benzin de 70 TL sınırına dayandı. İran savaşından gelen son dakika ateşkes haberi ile tabela bir kez daha değişiyor. Bu kez indirim müjdesi var, üstelik görülmemiş büyüklükte olacak.
ABD - İRAN savaşıyla körüklenen petrol fiyatları motorin ve benzin fiyatlarını altüst etti. Gece yarısı akaryakıt tabelalarına büyük zamlar yansıdı. 8 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte, motorin fiyatları Cumhuriyet tarihinin en keskin yükselişlerinden birini kaydederek 85 TL barajını aştı. Bugün gelen son haberler ise indirimi müjdeledi. İran savaşında ateşkes sağlanınca petrol hızla çakıldı, pompaya devasa indirim geliyor.
DEV ZAMMA DEVASA İNDİRİM GELİYOR
Gece yarısı benzine 60 kuruş, motorine ise 7 liranın üzerinde zam yapıldı. Böylelikle motorin fiyatı 85 TL'yi geçti. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı.
İran savaşındaki ateşkes petrol fiyatlarını düşürünce devasa zam için yol göründü. Sektör kaynaklarına göre gün içinde oluşacak verilerle birlikte benzin ve motorinde 10 liranın üzerinde indirim gündeme gelebilir.
SAVAŞTAN ÖNCE FİYATLAR NE KADARDI?
Savaşın başladığı 28 Şubat’ta İstanbul’da benzinin litresi 58,34 lira, motorinin litresi 60,39 lira, LPG’nin litresi ise 30,29 liraydı. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira ve LPG 34,99 liradan satılıyor.
Buna göre savaş sürecinde benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 artış yaşandı. En sert yükseliş motorinde görüldü.
PETROL FİYATLARI SON DURUM
Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 13,1 azalarak 94,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,67 dolardan alıcı buldu.