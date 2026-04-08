Motorin ve benzin fiyatları altüst oldu! Dev zamma devasa indirim geliyor

SAVAŞTAN ÖNCE FİYATLAR NE KADARDI?

Savaşın başladığı 28 Şubat’ta İstanbul’da benzinin litresi 58,34 lira, motorinin litresi 60,39 lira, LPG’nin litresi ise 30,29 liraydı. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira ve LPG 34,99 liradan satılıyor.

Buna göre savaş sürecinde benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 artış yaşandı. En sert yükseliş motorinde görüldü.