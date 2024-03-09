MOSSAD casuslarıyla ilgili öyle detaylar çıktı ki! Kimi memur kimi polis! Kod adı Victoria...
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonu sonucunda İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a ajanlık yapan birçok isim yakalandı. Yakalanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Casusların mesleklerine ve banka hesapları detaylarına ulaşıldı. Bir ajanın 'Victoria' kod adı kullanarak kendini şirket çalışanı gibi gösterdiği tespit edildi.
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli ile ilgili savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı.
Yazıda, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden şüpheli özel dedektif Hamza Turhan A. ile ilk teması 2019 yılında sağladığı ve 9 farklı numarayla temas sağladığı anlatıldı.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı uygulandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden şüpheli özel dedektif Hamza Turhan A. ile ilk teması 2019 yılında sağladığı ve 9 farklı numarayla temas sağladığı anlatıldı.
Şüpheli Hamza Turan A'nın MASAK araştırma ve tespit raporuna göre şüphelinin 63 adet aktif 35 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu kadar çok sayıda banka hesabı bulunmasının faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizleme maksadıyla gerçekleştiği, özellikle Ercan K., Mehmet Y ve Özkan Ş. ile arasında para transferleri bulunduğu ve bunların casusluk kapsamında gerçekleştiği öne sürüldü.