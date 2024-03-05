MOSSAD ajanı Emniyet Müdürü'nün kirli yüzü! Filistin paylaşımlarıyla göz boyamış! Topuğundan vurulmuş

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. Para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirlenen Ayberk'in, kamu görevlilerinden bir ekip oluşturduğu ve gizli haberleşme programları üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.