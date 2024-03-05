MOSSAD ajanı Emniyet Müdürü'nün kirli yüzü! Filistin paylaşımlarıyla göz boyamış! Topuğundan vurulmuş
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'a çalışan 7 kişi yakalandı. Şebekenin başının eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk olduğu açıklandı. Emniyet Müdürü iken İstanbul'da gittiği eğlence mekanında topuğundan vurulan Ayberk'in daha sonra emniyetten çıkarıldığı ortaya çıktı. İsrail ajanı Ayberk'in kendini kamufle etmek için sosyal medya hesabından Filistin lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. Para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirlenen Ayberk'in, kamu görevlilerinden bir ekip oluşturduğu ve gizli haberleşme programları üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.
MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektiflik yapan eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan AYBERK ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı. 2019’da yılında Belgrad’da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. AYBERK, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.
5 yıldır bilgi sızdırdı, takip edip tehdit etti
Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır MOSSAD'a çalıştığı öğrenilen Hamza Turhan Ayberk, özel bir yöntemle tespit edildiği belirtildi.
Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Hamza Turhan Ayberk, eşi Feride Ayberk ile birlikte gittiği Ataköy Regatta'daki bir barda ayağından tek kurşunla vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Çeçen gözaltına alınmıştı. Bacağından vurulmasının ardından meslekten çıkarılan Hamza Turhan Ayberk, mesleğe geri dönmek için AYM'ye başvurmuştu.