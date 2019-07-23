Moskova'yı gökdelenden seyretmenin yeni adresi Federasyon Kulesi oldu
Demirören Haber Ajansı
RUSYA'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City’de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu. Yerli ve yabancı konuklar, kulenin 89. katına çıkarak Moskova’yı 360 derece seyretme imkanı buluyor.
2014-2018 yılları arasında inşa edilen 374 metre uzunluğundaki Federasyon Kulesi Tower, ticari faaliyetler, yaşam alanı ve eğlenceyi tek bir ortamda birleştirerek, Moskova Uluslararası İş Merkezi’nin (Moscow City) simgelerinden biri olmayı başardı.
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200.000 metrekare inşaat alanına sahip 95 katlı proje, Doğu ve Batı olmak üzere ortak bir podyumu paylaşan iki kuleden oluşuyor.
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Klasik ve yenilikçi tasarımı mimari tasarımında birleştiren projede, seçkin daireler ve restoranlar, ofisler ve ticari alanlar yer alıyor.
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