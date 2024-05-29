Moskova'da Ukrayna savaşında ele geçirilen NATO silahları sergilendi

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiliyor. İsveç yapımı CV90105 Piyade Savaş Aracı sergide yer aldı.