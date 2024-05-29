Moskova'da Ukrayna savaşında ele geçirilen NATO silahları sergilendi
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiliyor. İsveç yapımı CV90105 Piyade Savaş Aracı sergide yer aldı.
Sovyet yapımı T72 tank sergide yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiliyor.
Sovyet yapımı T64 tank sergide yer aldı.