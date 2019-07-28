Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı

Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı - Sayfa 1

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan izinsiz gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

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Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı - Sayfa 2

Açıklamada, yaklaşık 300 kişinin kamu düzenini ihlalden gözaltına alındığı kaydedildi.

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Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı - Sayfa 3

Rus basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında bağımsız adaylardan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol, İlya Yaşin, Yuliya Galyamina, İvan Jdanov ve Dmitriy Gudkov da bulunuyor.

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Moskova fena karıştı! Seçim protestosunda yüzlerce gözaltı - Sayfa 4

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, daha önce, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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