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Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

ÇİN'de mortgage boykotu gayrimenkul şirketleri üzerinde baskı yaratırken, ellerinde bu şirketlerin varlıklarını tutan iş insanlarının servetlerinde büyük erime yaşandı. Adeta dumura oynayan gayrimenkulün devleri büyük darbe aldı. İşte dünyanın en zengin 20 gayrimenkul milyarderi ve boykot sonrası servetleri...

Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

Li Ka-Shing 30,9 milyar dolar

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Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

Lee Shau Kee: 20,4 milyar dolar

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Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

Peter Woo: 18,1 milyar dolar

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Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri

Donald Bren: 16,1 milyar dolar

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