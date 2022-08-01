Mortgage boykotu büyük darbe vurdu! Servetleri adeta eridi... İşte dünyanın gayrimenkul zenginleri
ÇİN'de mortgage boykotu gayrimenkul şirketleri üzerinde baskı yaratırken, ellerinde bu şirketlerin varlıklarını tutan iş insanlarının servetlerinde büyük erime yaşandı. Adeta dumura oynayan gayrimenkulün devleri büyük darbe aldı. İşte dünyanın en zengin 20 gayrimenkul milyarderi ve boykot sonrası servetleri...
Li Ka-Shing 30,9 milyar dolar
120
Lee Shau Kee: 20,4 milyar dolar
220
Peter Woo: 18,1 milyar dolar
320
Donald Bren: 16,1 milyar dolar
420