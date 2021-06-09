Mor renge dönüştü! 35 gün hastanede yattı Gonca Vuslateri 10 operasyon geçirdi
Yalan Dünya dizisiyle popülerliğe kavuşan genç oyuncu Gonca Vuslateri yaşadığı talihsiz kaza sonucu açıklamalarda bulundu.
Son olarak 2018 yılında yayınlanan Tehlikeli Karım dizisindeki Derin Günday Boztepe karateriyle ekrana gelen 34 yaşındaki Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı. Vuslateri evinde tedavi gördüğü sırada ise talihsiz bir kaza yaşamıştı.
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Vuslateri, burnunu açması için içinde kekik yağı olan kaynar suyu kazara üzerine dökmüştü.
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Talihsiz kaza sonucu belden aşağısı ciddi şekilde yanan Vuslateri hemen hastaneye koşmuştu.
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Vuslateri hastanede hem yanık hem de koronavirüs tedavisi görmüştü.
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