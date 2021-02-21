Mor baklava üretti şimdi siparişlere yetişemiyor! Ekşi baklava mı olur demeyin

Adana'da uzun yıllardın baklava üretin bir firma 'mor baklava' üretti. İşleri bir anda ikiye katlanan firma taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı. Sipariş üzerine her şehre mor baklava gönderdiğini söyleyen baklava üreticisi Mehmet Tekin, baklavanın içeriğinde gıda boyası olmadığını belirterek, “Mor un, tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretiliyor” dedi.