'Montrö bildirisi' davasında emekli amiraller savunma yaptı: Tek amacımız bilgilendirmekti

"Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır’’

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere ifade veren amirallerden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit savunmasında, "Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır. Yargılama konusu yapılan duyuru, herhangi bir suç unsuru içermeyen, hali hazırda gündemde tartışılmakta ve eleştirilmekte olan konulara temas etmekte olup kötü niyetli bir karalama kampanyası ve organize yürütülen bir algı operasyonu sonucunda yargılama konusu haline gelmiştir. Yargılamaya konu kamuoyu duyurusunda iki temel husus söz konusudur. Bunlar, duyurunun paylaşıldığı 2021 yılı Nisan ayında ülke gündeminde yer alan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği ve üniformalı muvazzaf bir amiralin tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansımasıdır’’ dedi.