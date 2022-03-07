'Montrö bildirisi' davasında emekli amiraller savunma yaptı: Tek amacımız bilgilendirmekti
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Emin Murat Bilgel’in de aralarında bulunduğu 9 amiral, 103 amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.
Montrö Bildirisi olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
İstanbul'da ikamet eden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Emin Murat Bilgel ve emekli amirallerden Aydın Canel, Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Turgut Tufan, Serdar Dülger, Ahmet İskender Yıldırım, Ahmet Aksoy ve Alaettin Sevim, haklarında açılan dava kapsamında ağır ceza mahkemelerinde ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
"Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır’’
Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere ifade veren amirallerden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit savunmasında, "Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır. Yargılama konusu yapılan duyuru, herhangi bir suç unsuru içermeyen, hali hazırda gündemde tartışılmakta ve eleştirilmekte olan konulara temas etmekte olup kötü niyetli bir karalama kampanyası ve organize yürütülen bir algı operasyonu sonucunda yargılama konusu haline gelmiştir. Yargılamaya konu kamuoyu duyurusunda iki temel husus söz konusudur. Bunlar, duyurunun paylaşıldığı 2021 yılı Nisan ayında ülke gündeminde yer alan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği ve üniformalı muvazzaf bir amiralin tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansımasıdır’’ dedi.