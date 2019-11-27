Mom jeans nedir nasıl giyilir işte örnek mom jean kombinleri
Mom jeans nedir, nasıl giyilir diye merak edenler için mom jeanleri masaya yatırdık. Mom jean kombin örneklerinde mom jeanleri bluzlar, çeketler, blazerlar, çizmeler, çoraplar ile nasıl kombinleyeceğinizin detayları ile mom jean giyerken dikkat etmeniz gerekenler var.
Anne pantolonları olarak da anılan mom jeansler skinny jeanlerin tahtını sallayan son yılların en trend pantolon modellidir. Mom jeanslerin özellikleri yüksek belli ve bol paçalı olmaları. Boyfriend jeanlerin gelişmiş versiyonu olan Mom jeansler özellikle rahatlık ve şıklığı aynı anda sağlamasıyla giderek tahtını sağlamlaştırıyor. 90’lı yıllardan gelen ve dirildiğine en çok sevindiğimiz parçalardan olan mom jean, güçlü ruhuyla aramızda dolaşmaya devam ediyor.Tüm kadınları etkilemeyi başaran bu jean’i giymek ise düşündüğünüz kadar kolay değil. Eğer uzun boylu ve ince bacaklı doğan şanslı vücutlardan değilseniz, biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Fakat çok korkmaya ya da endişe etmeye de gerek yok. 2019 sonbaharında mom jean ile yeni önerilerle havalı bir şekilde görünmek için doğru yerdesiniz. Geniş kesim blazerler, sade kazaklar, parlak renkli çantalar… Öncelikle tarzınızı tazelemek için pek çok eşleşmeye açık olmanızı tavsiye ederiz. Mevsime bakmaksızın giyebileceğiniz mom jean, kolay kombin önerilerine de oldukça yakın bir parça. İşte mom jean giymenin en yaratıcı yolları ve en ideal mom jean kombinleri...
Mom jean nasıl giyilir?
Mom jean kombini yaparken, diğer jean’lerinizi nasıl şekillendiriyorsanız, aşağı yukarı aynı strateji geçerli. Tabii, ufak hileler de yok değil. Mom jean ile garanti bir şıklık arıyorsanız, gömlekle kombinlemek en ideal yollardan biri. Mom jean kombinleri konusunda diğer ezbere alınacak başlıklar ise şöyle;
Beyaz spor ayakkabı ve yırtık mom jean, kısa bot ve yıpranmış mom jean, bomber veya deri ceketler, kimonolar, ekoseli gömlekler mom jean için ideal katmanlardan. Trençkotlar, balıkçı yaka kazaklar da mom jean eşleşmesinin önemli parçalarından.
Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösteren topuklu ayakkabılar yardımınıza yetişmeye hazır. Özellikle de nude renk topuklu ayakkabılar müthiş bir eşlikçi. Aynı zamanda bu sayede mom jean kombininizi gündüzden geceye taşıyabilirsiniz.
Blazer ceket, mom jean için mükemmel uyum yakalamakta.