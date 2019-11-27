Mom jeans nedir nasıl giyilir işte örnek mom jean kombinleri

Mom jean nasıl giyilir?

Mom jean kombini yaparken, diğer jean’lerinizi nasıl şekillendiriyorsanız, aşağı yukarı aynı strateji geçerli. Tabii, ufak hileler de yok değil. Mom jean ile garanti bir şıklık arıyorsanız, gömlekle kombinlemek en ideal yollardan biri. Mom jean kombinleri konusunda diğer ezbere alınacak başlıklar ise şöyle;

Beyaz spor ayakkabı ve yırtık mom jean, kısa bot ve yıpranmış mom jean, bomber veya deri ceketler, kimonolar, ekoseli gömlekler mom jean için ideal katmanlardan. Trençkotlar, balıkçı yaka kazaklar da mom jean eşleşmesinin önemli parçalarından.