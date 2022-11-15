Moderna ve Pfizer harekete geçti: Covid aşısı tartışmalarına son noktayı koyacak çalışma!
2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya Pfizer ve Moderna'nın aldığı kararı konuşuyor. İki firma aşı sonrası sorun yaşadığını iddia eden hastalar için flaş bir adım attı.
2019 yılının son aylarında patlak vererek hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Birçok alışkanlığımızı geride bırakmamıza sebep olan virüs tabir yerindeyse kabuk değiştirmeye devam ediyor.
Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Pfizer ve Moderna'nın aldığı kararı konuşuyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moderna ve Pfizer, aşıların uzun vadeli sorunlara neden olup olmadığını araştıracak. Bu kapsamda Firmalar, aşılardan olumsuz etkilendiğini iddia eden kişileri mercek altına alacak. Firmalar bu sayede aşının herhangi bir olumsuz etkiye sahip olup olmadığını belirleyip tartışmalara son noktayı koymayı hedefliyor.