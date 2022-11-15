Moderna ve Pfizer harekete geçti: Covid aşısı tartışmalarına son noktayı koyacak çalışma!

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moderna ve Pfizer, aşıların uzun vadeli sorunlara neden olup olmadığını araştıracak. Bu kapsamda Firmalar, aşılardan olumsuz etkilendiğini iddia eden kişileri mercek altına alacak. Firmalar bu sayede aşının herhangi bir olumsuz etkiye sahip olup olmadığını belirleyip tartışmalara son noktayı koymayı hedefliyor.