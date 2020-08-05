Moderna koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarında insanlı üçüncü faza geçen ve bu çalışmaları eylül ayına kadar tamamlamayı planlayan Moderna, üreteceği aşının fiyat aralığını açıkladı. Moderna CEO'su Stephane Bancel, bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde fiyat aralığının 50-60 dolar aralığında olacağı belirtilmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükumetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu.
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Şirketin eylül ayına kadar tamamlamayı planladığı üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.
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Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor.
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Geçtiğimiz hafta İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazmıştı.
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