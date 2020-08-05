Moderna koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükumetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu.