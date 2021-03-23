Model Natalija Scekic'ten bomba itiraf: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi
Model Natalija Scekic, Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.
18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, evli ve 2 çocuklu Sırp tenisçi Novak Djokovic'in aile ve spor hayatını bitirme niyetlerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sırp model Natalija Scekic, para karşılığında Djokovic'i baştan çıkarma teklifi geldiğinde bunun bir kamera şarkısı olduğunu sandığını ama teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.
"Biri benimle iletişime geçti. Kendisini Londra'dan tanıyordum, düzgün biri olduğunu düşünüyordum. Ortaya koyduğu işleri biliyordum. Benle görüşmek istediğinde iş için olduğunu sandım" diyen Scekic, "Ama konuşma ilerledikçe konunun benim hayatımla ilgili olmadığını anladım" diye devam etti.
Bu kişinin kendisinden Djokovic'i baştan çıkarıp görüntülerini şantaj için kullanılmak üzere kaydetmesini istediğini söyleyen Sırp model, bir kamera şakasının içinde olduğunu sandığını ama durumun öyle olmadığını aktardı: "Bunun karşılığında 60 bin euro (71 bin dolar) alabileceğimi ve istediğim herhangi bir yere seyahat edebileceğimi söyledi. Güldüm, 'Şaka yaptım' demesini bekledim ama adam ciddiydi. Çok incinmiş ve aşağılanmış hissettim.
Aklımdan ona vurmak, yüzüne su fırlatmak geçti ama kendimi tuttum çünkü etrafta bir sürü insan vardı. Eşyalarımı toplayıp oradan ayrıldım. Umarım bu istediğini yapacak başka bir kız bulmamıştır çünkü bu Novak'a büyük bir ayıp olur. O bizim en iyi elçimiz, örnek alınası bir insan, aile babası.