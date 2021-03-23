Model Natalija Scekic'ten bomba itiraf: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi

Bu kişinin kendisinden Djokovic'i baştan çıkarıp görüntülerini şantaj için kullanılmak üzere kaydetmesini istediğini söyleyen Sırp model, bir kamera şakasının içinde olduğunu sandığını ama durumun öyle olmadığını aktardı: "Bunun karşılığında 60 bin euro (71 bin dolar) alabileceğimi ve istediğim herhangi bir yere seyahat edebileceğimi söyledi. Güldüm, 'Şaka yaptım' demesini bekledim ama adam ciddiydi. Çok incinmiş ve aşağılanmış hissettim.