Model Joselyn Cano kalça kaldırma hevesi uğruna girdiği ameliyatta canından oldu
Sosyal medyada takipçilerinin 'Meksikalı Kim Kardashian' dediği model Joselyn Cano, kalça kaldırma operasyonunda hayatını kaybetti.
‘Meksikalı Kim Kardashian’ olarak ünlenen model Joselyn Cano, kalça estetiği operasyonu sonrası hayatını kaybetti. Mirror gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki model, Kolombiya’daki popo kaldırma operasyonunun başarısız geçmesi sonucu canından oldu.
Bu vahşet: Cano'nun kendisi gibi internet fenomeni olan arkadaşı Lira Mercer, ölüm haberini paylaşırken, “Aman Tanrım, Joselyn Cano Kolombiya’da ameliyatta öldü. Bu vahşet” ifadesini kullandı.
13 milyon takipçiye ulaşamadı: ABD’de yaşayan model ve sosyal medya fenomeni olan Cano’nun 12,9 milyon takipçisi var.
1990 doğumlu sosyal medya yıldızının hayranları ve kendisi gibi fenomen olan arkadaşları şaşkınlıklarını ve üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptı.