Modacı Nur Yerlitaş ölmeden önce bakın neler söylemiş son sözleri duygulandırdı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın önceki gün ölümü herkesi yasa boğarken son sözleri ortaya çıktı. Okan Bayülgen'in programında söylediklerini duyanların gözleri doldu.
İki senedir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş, önceki gün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Dün koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazesi defnedilen ünlü modacının vefatından önce Okan Bagülgen'in programında söylediklerini duyanlar gözyaşlarına engel olamadı.
Nur Yerlitaş'ın 22 Haziran 2019'da son olarak Okan Bayülgen'in sunduğu TV100'de yayımlanan programa katıldığı ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın gözlerinin dolduğu görüldü.
Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, şu sözleri dile getirdi:
"Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır.''
''Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm."