Moda uygulamasını kaybetti Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Aradan geçen iki yılın ardından ise Şimşek sosyal medya hesabından bir story serisi paylaştı ve davayı kazandığını açıkladı:



"Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştm"