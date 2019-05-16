Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor
İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
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İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
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İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
36
İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
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