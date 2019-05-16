Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor

Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor

İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor - Sayfa 1

İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

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Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor - Sayfa 2

İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

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Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor - Sayfa 3

İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

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Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor - Sayfa 4

İDDEF, 33 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan yardım çalışmaları kapsamında mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

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