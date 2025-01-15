MİT'ten terör örgütü PKK'nın İran yapılanmasına darbe! İslam Dotkanlou ve koruması öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İranlı terörist İslam Dotkanlou'nun Süleymaniye kentinde Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.
MİT'in saha ajanlarının, PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve koruması Akam Şahe'nin yerini tam olarak belirlemesi üzerine operasyon düzenlendi.
Teröristler Dotkanlou ve Şahe, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT'in hedef listesinde yer alan ve örgütün sözde İran yapılanması sorumlularından olan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak örgütün Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.