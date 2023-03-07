MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı
Mersin'de yıllar önce MİT tarafından yapılan kazıyla gündeme gelen 'gizemli ev' satışa çıkarıldı. 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan eve ise herhangi bir alıcının çıkmadığı öğrenildi.
Mersin'inTarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı, 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan 'gizemli ev'e herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığı öğrenildi.
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.
Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.
Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.