MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Mersin'inTarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı, 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan 'gizemli ev'e herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığı öğrenildi.