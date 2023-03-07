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MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

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MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Mersin'de yıllar önce MİT tarafından yapılan kazıyla gündeme gelen 'gizemli ev' satışa çıkarıldı. 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan eve ise herhangi bir alıcının çıkmadığı öğrenildi.

MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Mersin'inTarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı, 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan 'gizemli ev'e herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığı öğrenildi.

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MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.

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MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

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MİT'in kazılarıyla gündem olmuştu 6 milyonluk Gizemli Kırmızı Eve talip çıkmadı

Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

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