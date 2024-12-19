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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.

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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi
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