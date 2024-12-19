MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi
Anadolu Ajansı
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MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.
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MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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