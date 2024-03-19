İsviçre'de doğdu PKK'da sözde yönetici oldu Süleymaniye'de MİT etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu. MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla BİLEN’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
BİLEN’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda BİLEN, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Rojda BİLEN, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. BİLEN’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.
Rojda BİLEN, 1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.