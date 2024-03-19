İsviçre'de doğdu PKK'da sözde yönetici oldu Süleymaniye'de MİT etkisiz hale getirildi

Rojda BİLEN, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. BİLEN’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.