BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39

MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İran sorumlusu "Nujiyan Amed" kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK içinde önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Akbıyık için operasyon kararı verdi.

16
MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

26
MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, uygun anda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

36
MİT, PKK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

1993'ten bu yana örgüt içinde faaliyet gösteren Saliha Akbıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu olduğu bildirildi.​​​​​​​

46