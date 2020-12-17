MİT özel ekiple kazı yapmıştı! Definecilerin yeni adresi 'Gizemli ev' panik yarattı

Hazine iddiası: St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.