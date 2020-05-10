MİT Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı

MİT, bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı. Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.