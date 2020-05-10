MİT Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya’da kaçırılıp Somali’ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, koordineli çalışmalar sonucu sağ olarak kurtardı.
Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre; Kasım 2018'de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano için İtalyan makamları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) talepte bulundu.
Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’da Romano’nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı. Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano’nun sağ olduğunu tespit etti.
MİT, bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı. Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde; Romano’nun Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalıştığı ve bir süredir bu amaçla Kenya’da bulunduğu belirtilmişti.