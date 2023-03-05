MİT, gizli kazı yapmıştı! Türkiye'de çok konuşulan Mersin'deki 'Gizemli Ev' satışa çıkarıldı
TÜRKİYE'de 'Gizemli Ev' olarak bilinen konut yeniden gündeme geldi. MİT ve özel harekat eşliğinde önceki yıllarda o evde kazı yapılmıştı. 'Gizemli Ev' olarak bilinen konuta o dönem milletvekilleri bile alınmamıştı. Şehir 'Gizemli Ev' hakkındaki iddialarla çalkalanmıştı. 'Gizemli Ev', sahibi tarafından değer biçilerek satışa çıkarıldı.
Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.
Sahibi tarafından ev, “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2” başlığı altında satışa çıkarıldı.
'Gizemli Ev'e 6 milyon 750 bin TL fiyat biçildi. Evin satılacağını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.
"Çok doğru bir karar"
Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.