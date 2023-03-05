MİT, gizli kazı yapmıştı! Türkiye'de çok konuşulan Mersin'deki 'Gizemli Ev' satışa çıkarıldı

"Çok doğru bir karar"

Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.