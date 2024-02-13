MİT, Filistin kökenli Alman vatandaşı çifti Gazze'den 4 gün süren operasyonun ardından çıkardı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Alman vatandaşı olan Filistin kökenli Basyuni ailesi de bombardıman altında kaldı. Yaşlı çiftin oğlu Loay Basyuni, kronik rahatsızlığı bulunan anne Alya el-Basyuni ile baba Muhammed el-Basyuni'yi bölgeden çıkarmak için önce Almanya ve ABD makamlarından talepte bulundu ancak bu isteği karşılıksız kaldı. luslararası Kızılhaç Komitesinden de beklediği desteği bulamayan Loay Basyuni'nin ailesine yardımcı olmak MİT devreye girdi. "Güvene Yolculuk" adı verilen operasyon için MİT düğmeye bastı.