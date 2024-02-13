MİT, Filistin kökenli Alman vatandaşı çifti Gazze'den 4 gün süren operasyonun ardından çıkardı
NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Ailenin tahliye operasyonu sırasında ambulans konvoyu vuruldu, bir şoför öldü.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Alman vatandaşı olan Filistin kökenli Basyuni ailesi de bombardıman altında kaldı. Yaşlı çiftin oğlu Loay Basyuni, kronik rahatsızlığı bulunan anne Alya el-Basyuni ile baba Muhammed el-Basyuni'yi bölgeden çıkarmak için önce Almanya ve ABD makamlarından talepte bulundu ancak bu isteği karşılıksız kaldı. luslararası Kızılhaç Komitesinden de beklediği desteği bulamayan Loay Basyuni'nin ailesine yardımcı olmak MİT devreye girdi. "Güvene Yolculuk" adı verilen operasyon için MİT düğmeye bastı.
Ambulans eşliğinde 3 gün önce Refah Sınır Kapısı'na getirilmek istenen anne ve babanın içinde bulunduğu 5 ambulanstan oluşan konvoy İsrail tarafından vuruldu. Saldırı sonucu bir ambulans şoförü hayatını kaybetti, bombardıman kurtulan çifti taşıyan ambulans Şifa Hastanesine geri dönmek zorunda kaldı. Bu esnada bölgede İsrail tüm iletişimi kestiği için irtibat kurmak adeta imkansız hale geldi.
Gazze Şeridi'nden sadece ambulans eşliğinde çıkacak olan Basyuni çifti için ambulans tedarikinde sorun yaşanınca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç ve Filistin Kızılayı devreye girmek zorunda kaldı.
Tüm zorluklara rağmen Basyuni çifti, MİT operasyonu kapsamında önceki gün yeniden ambulans ile yola çıkarıldı. Refah Sınır Kapısı'na ulaşan çiftin Mısır'ın onayıyla geçiş işlemi sağlandı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğine götürülen Basyuni çifti, bir süre misafir edildikten sonra Türkiye'de bulunan ailesinin yanına getirildi. Yaşadıkları tüm korkulara rağmen kurtulma inançlarını kaybetmediklerini belirten Basyuni çifti, İsrail saldırılarından kurtulmalarına vesile olan herkese teşekkür etti.