MİT, belge ve fotoğraflar yayımladı Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı neden intihar etti?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarihinden belge ve fotoğrafların yer aldığı "100 Yıllık" adlı çalışmayı internet sayfasında yayımladı. Belge ve fotoğraflar arasında, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için Libya'da "Molla Cemil" ismiyle oluşturulan sahte kimlik ve yerel kıyafetli fotoğraflar dikkati çekiyor.
MİT'in internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde bulunan "100 Yıllık" sekmesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait olanların da arasında bulunduğu bir dizi tarihi fotoğrafın yanı sıra, çeşitli belgeler erişimine açıldı. "100 Yıllık" isimli sekme altında, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika bölümleri bulunuyor.
Atatürk'ün, Trablusgarp Cephesi'nde kurmay binbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada Fuat Bulca ile sohbet ettiği anları gösteren 1911 tarihli, Derne'de yerel kıyafetlerle denetleme yaptığı 1912 tarihli fotoğraflar ile Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için Libya'da "Molla Cemil" ismiyle oluşturulan sahte kimlik ve yerel kıyafetli fotoğraflar da sergileniyor.
Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nuri Conker ile Trablusgarp Cephesi'nde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Atatürk'ün Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı dikkati çekiyor.
Kafkas İslam ordusu
MİT'in erişime açtığı içeriklerin bir kısmı ise "Kafkas İslam Ordusu"na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor.
Bu bölümde Kafkas İslam Ordusu'nun, Osmanlı Devleti'nin Mart-Ağustos 1918 arasında kurduğu Doğu Ordular Grubu'na bağlı askeri birim olduğu ifade ediliyor.
Ordunun, Enver Paşa'nın isteğiyle kargaşa içinde bulunan Azerbaycan ve Dağıstan'ı Rus işgalinden kurtararak bağımsızlıklarını ilan etmelerine yardımcı olmak, Kafkasya'da bulunan askerlere eğitim ve silah desteği vermek amacıyla kurulduğu bilgisi yer alıyor.
Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu olduğu ifade edilen sitede, Enver Paşa'ya ait olanların yanı sıra Kafkas İslam Ordusu kurmay subayları Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Melik Aslanov'un da yer aldığı kareler de sergileniyor.
Sitede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Teşkilat-ı Mahsusa'nın derin çalışmaları ve örgütlenmesinin yanında Kafkas İslam Ordusu adı verilen Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarıldığı bilgisi verilirken, ordu komutanı Nuri Paşa'nın fotoğrafı da bulunuyor.