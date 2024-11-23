MİT, belge ve fotoğraflar yayımladı Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı neden intihar etti?

Kafkas İslam ordusu

MİT'in erişime açtığı içeriklerin bir kısmı ise "Kafkas İslam Ordusu"na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor.

Bu bölümde Kafkas İslam Ordusu'nun, Osmanlı Devleti'nin Mart-Ağustos 1918 arasında kurduğu Doğu Ordular Grubu'na bağlı askeri birim olduğu ifade ediliyor.

Ordunun, Enver Paşa'nın isteğiyle kargaşa içinde bulunan Azerbaycan ve Dağıstan'ı Rus işgalinden kurtararak bağımsızlıklarını ilan etmelerine yardımcı olmak, Kafkasya'da bulunan askerlere eğitim ve silah desteği vermek amacıyla kurulduğu bilgisi yer alıyor.

Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu olduğu ifade edilen sitede, Enver Paşa'ya ait olanların yanı sıra Kafkas İslam Ordusu kurmay subayları Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Melik Aslanov'un da yer aldığı kareler de sergileniyor.

Sitede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Teşkilat-ı Mahsusa'nın derin çalışmaları ve örgütlenmesinin yanında Kafkas İslam Ordusu adı verilen Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarıldığı bilgisi verilirken, ordu komutanı Nuri Paşa'nın fotoğrafı da bulunuyor.