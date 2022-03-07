BIST 1.978
DOLAR 14,34
EURO 15,60
ALTIN 918,86

MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞ'lı terörist Muhammed Elali'nin hard diskinden çıkanlar örgütü adeta deşifre etti.

MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Muhammed Elali isimli şüpheli emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde kıskıvrak yakalandı.

111
MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

Şüpheliye ait bulunan hard diskten ve çeşitli dijital materyaller, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından inceleme altına alındı.

211
MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi. 

311
MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...

Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.

411