MİT aylarca takip etti! DEAŞ'lı teröristin hard diskinden çıkanlar her şeyi deşifre etti: 170 bin fotoğraf arasından...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞ'lı terörist Muhammed Elali'nin hard diskinden çıkanlar örgütü adeta deşifre etti.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Muhammed Elali isimli şüpheli emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde kıskıvrak yakalandı.
Şüpheliye ait bulunan hard diskten ve çeşitli dijital materyaller, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından inceleme altına alındı.
Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi.
Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.