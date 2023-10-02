MİT, 2007 Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Müzdelif Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Müzdelif Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.