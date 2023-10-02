MİT, 2007 Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın’ın Irak’tan Suriye’ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.
MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın’ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın’a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın’ı etkisiz hale getirdi.
Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın kimdir?
Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK’ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.
Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Müzdelif Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Müzdelif Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.