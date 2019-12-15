Miss World 2019 kazananı belli oldu

Tacı kazanan Toni-Ann sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" ifadelerini kullandı.