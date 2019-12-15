Miss World 2019 kazananı belli oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da Miss World 2019 kazananı Jamaikalı aday oldu.
Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra şehrinde düzenlenen Miss World 2019'da kazanan belirlendi. 'Dünyanın en güzel kadını' Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.
Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.
Tacı kazanan Toni-Ann sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" ifadelerini kullandı.