Miss Universe 2025'de olaylı yarışmacı birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'da yer alamadı
Tayland'da Miss Universe Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Meksikalı Fatima Bosch arasında yaşanan hakaret tartışmasının ardından verilen birincilik, "gönül alma" iddialarını gündeme getirirken yarışmaya skandallar damga vurdu. Tacı alan isim Bosch olurken, Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi alınmaması "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını alevlendirdi. Sosyal medyada tepkiler büyürken yarışmanın adil yürütülmediği tartışmaları giderek yoğunlaştı.
Meksika'nın 25 yaşındaki temsilcisi Fatima Bosch, üç haftalık süreç boyunca yaşanan gerginliklere, hakaret tartışmalarına ve protesto niteliğindeki toplu yürüyüşlere rağmen Miss Universe 2025 tacını kazanarak büyük bir zafere imza attı. Geçen yılın birincisi Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig tarafından taçlandırılan Bosch, yarışmanın başından bu yana favori gösteriliyordu.
CNN'in haberine göre, finalde ikincilik Tayland temsilcisi Praveenar Singh'in olurken, Venezuela'dan Stephany Abasali, Filipinler'den Ahtisa Manalo ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yacé ilk beş arasında yer aldı.