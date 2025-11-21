Miss Universe 2025'de olaylı yarışmacı birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'da yer alamadı

Meksika'nın 25 yaşındaki temsilcisi Fatima Bosch, üç haftalık süreç boyunca yaşanan gerginliklere, hakaret tartışmalarına ve protesto niteliğindeki toplu yürüyüşlere rağmen Miss Universe 2025 tacını kazanarak büyük bir zafere imza attı. Geçen yılın birincisi Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig tarafından taçlandırılan Bosch, yarışmanın başından bu yana favori gösteriliyordu.