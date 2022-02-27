Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi
Ukraynalı model ve 2015 Miss Ukraine seçilen Anastasiia Lenna silah kuşandığı pozlarıyla Rusya'ya gözdağı verdi.
Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın silah kuşandığı fotoğraflar gündem oldu. Rusya'nın ülkesini işgal etmesi sonrası sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflarını paylaşan Ukraynalı güzel, direniş çağrısı yaptı. Atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını belirten Lenna, NATO'yu da eleştirdi.
2015 Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın ülkelerini işgal etmesi üzerine harekete geçti.
“Rusya'ya karşı harekete geçin” mesajı : Sosyal medya hesabından silah kuşandığı görüntüleri paylaşan tescilli güzel takipçilerine “Rusya'ya karşı harekete geçin” mesajı gönderdi.
Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.