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Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

Ukraynalı model ve 2015 Miss Ukraine seçilen Anastasiia Lenna silah kuşandığı pozlarıyla Rusya'ya gözdağı verdi.

Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın silah kuşandığı fotoğraflar gündem oldu. Rusya'nın ülkesini işgal etmesi sonrası sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflarını paylaşan Ukraynalı güzel, direniş çağrısı yaptı. Atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını belirten Lenna, NATO'yu da eleştirdi.

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Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

2015 Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın ülkelerini işgal etmesi üzerine harekete geçti. 

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Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

“Rusya'ya karşı harekete geçin” mesajı : Sosyal medya hesabından silah kuşandığı görüntüleri paylaşan tescilli güzel takipçilerine “Rusya'ya karşı harekete geçin” mesajı gönderdi.

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Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.

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