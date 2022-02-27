Miss Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna Instagram'da silah kuşanıp Rusya'ya gözdağı verdi

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna'nın silah kuşandığı fotoğraflar gündem oldu. Rusya'nın ülkesini işgal etmesi sonrası sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflarını paylaşan Ukraynalı güzel, direniş çağrısı yaptı. Atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını belirten Lenna, NATO'yu da eleştirdi.