'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.