Miss Turkey güzeli Berfu Yıldız kimdir Eser Yenenler ile evleniyor

Çeşitli yapımlarda rol aldıktan sonra 2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programı ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Eser Yenenler, nişanlandı. Yenenler, önceki gün 2017 yılında ilişkiye başladığı ve geçtiğimiz yıl evlilik teklifi ettiği 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'ı istemeye giderek tuzlu kahvenin tadına baktı.