Miss Turkey güzeli Berfu Yıldız kimdir Eser Yenenler ile evleniyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ardından 3 Adam programlarıyla eğlenceli kişiliğini sevdirmeyi başaran Eser Yenenler, Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile dünyaevine giriyor.
Çeşitli yapımlarda rol aldıktan sonra 2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programı ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Eser Yenenler, nişanlandı. Yenenler, önceki gün 2017 yılında ilişkiye başladığı ve geçtiğimiz yıl evlilik teklifi ettiği 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'ı istemeye giderek tuzlu kahvenin tadına baktı.
Geçtiğimiz yıl tatil için gittikleri Finlandiya'da evlenme tekliği ettiği Berfu Yıldız'ı önceki gün sevdikleriyle birlikte istemeyen giden Eser Yenenler'in düğün tarihi de belli oldu. Çift, 9 Haziran'da nikah masasına oturacak.
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyen, nişandan paylaştığı fotoğrafın altına "kızımızı aldık" notunu düşerken Yıldız ise aynı pozu "bugünün hatırası" notuyla paylaştı. Mutluluklarını duyuran çiftin ardından Berfu Yıldız'ın kim olduğu sorusu akıllara geldi.
Berfu Yıldız kimdir?
Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. Eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi.