Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'ndan estetik açıklaması sessizliğini bozdu
Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzeli) seçilen Simay Rasimoğlu, estetik açıklaması yaptı, eleştirilere cevap verdi.
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu gündeme oturdu. Türkiye 2019 güzeli, tacını taktığın andan itibaren sosyal medyada en çok konuşalanlar arasına girdi.
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Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu için yine sosyal medyada “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde yüzlerce eleştiri geldi.
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22 yaşındaki Simay Rasimoğlu “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi ve ekledi:
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"Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum.”
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