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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye Güzeli unvanını aldı.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye Güzeli unvanını aldı.

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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

İkinci olan Cemrenaz Turhan, Türkiye'yi Miss Universe'de temsil edecek.

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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Üçüncü seçilen Şira Sahilli ise Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil edecek.

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