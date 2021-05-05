Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'dan Öncü Sönmez'e ölüm tehditleri
Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'e tehditleri bitmeyince mahkemelik oldular.
İş insanı Öncü Sönmez, kendisini tehdit eden eski sevgilisi Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'dan şikayetçi oldu. Sönmez, kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı.
İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı.
Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti.