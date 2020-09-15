Mısırlı TV sunucusundan darbeci Sisi'ye "başörtü" isyanı! Başlarını zorla açtıramazsınız

İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?

Sisi'nin baskıcı yönetimine tepki gösteren ülkenin ünlü TV sunucusu El-Sherbiny, “Arkadaş grubu içinde veya ailesinde, sokakta veya evinde veya işyerinde başörtülü olan her kadına; asla başörtünüzü çıkarmayın, asla başörtünüzü çıkarmayın. İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" ifadelerini kullandı.