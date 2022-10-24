BIST 3.980
DOLAR 18,61
EURO 18,29
ALTIN 986,27

Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

Aşklarını alelade bir şekilde yaşayan Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlara devam ediyor. Medoo lakaplı Mohammed Alsaloussi, son olarak Şeyma Subaşı için oldukça büyük bir jest yaptı.

Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.

110
Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun bir partide çekilen videosu olay yaratmıştı. İkilinin uyuşturucu madde kullandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 

210
Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

Şeyma Subaşı iddialara test yaptırarak cevap vermişti. Çıkan sonuca gören Şeyma Subaşı'nın kanında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemişti.

310
Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...

İkili son günlerde ise Meedo'nun yaptırdığı dövme ile gündemde.

410