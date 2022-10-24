Mısırlı milyarderden Şeyma Subaşı'yı mest edecek jest! Kızı ile birlikte...
Aşklarını alelade bir şekilde yaşayan Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlara devam ediyor. Medoo lakaplı Mohammed Alsaloussi, son olarak Şeyma Subaşı için oldukça büyük bir jest yaptı.
Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.
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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun bir partide çekilen videosu olay yaratmıştı. İkilinin uyuşturucu madde kullandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Şeyma Subaşı iddialara test yaptırarak cevap vermişti. Çıkan sonuca gören Şeyma Subaşı'nın kanında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemişti.
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İkili son günlerde ise Meedo'nun yaptırdığı dövme ile gündemde.
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