Mısır'ın 51. bölgesi! Ordu kapattı, sırrı yüzyıllardır çözülemedi! Oraya adım atmak neredeyse imkansız

GİZEMLİ "T" ŞEKİLLİ ÇUKUR

İtalyan arkeolog Alessandro Barsanti, 1900’lü yılların başında bölgede yaptığı kazılarda, sağlam kireçtaşına oyulmuş devasa bir T-şekilli çukur ortaya çıkardı. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve dev granit bloklarla kaplı bu yapının merkezinde, granit kapağı hala yerinde duran oval biçimli bir hazne bulunuyor. Barsanti, bu haznenin içinde tanımlanamayan bir maddeye rastladığını, ancak maddenin sonradan kaybolduğunu rapor etmişti.

Birçok Mısırbilimci, yapının 3. veya 4. Hanedan dönemine ait, tamamlanmamış bir piramit kompleksinin temeli olduğunu düşünüyor.