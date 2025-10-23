Mısır'ın 51. bölgesi! Ordu kapattı, sırrı yüzyıllardır çözülemedi! Oraya adım atmak neredeyse imkansız
Ordunun kapattığı yeratlı kompleksi Zawyet El Aryan, Mısır'ın en gizemli bölgelerinden biri haline geldi. Giza Piramitleri’ne çok yakın bir noktada bulunan Zawyet El Aryan, gizem ve spekülasyonun iç içe geçtiği bir arkeolojik sır olarak tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Ordunun bölgeyi kapatmasının ardından yıllardır hiçbir araştırmacı oraya adım atamadı. Oraya adım atmak neredeyse imkansız. İşte gizemini yüzyıllardır koruyan ve sır gibi saklanan Zawyet El Aryan...
Dünya'nın en gizemli bölgelerinden biri haline gelen ve sırrı çözülemeyen Zawyet El Aryan hala gizemini koruyor. Giza Piramitleri’nin yalnızca 5 kilometre uzağında, onlarca yıldır Mısır ordusu tarafından kapatılan bu gizemli alana adım atmak neredeyse imkansız... Bazı araştırmacılar burayı “Mısır’ın 51’i Bölgesi” olarak nitelendiriyor. Yüzyılların sırrını içinde barındıran Zawyet El Aryan hakkında bilinmeyenler...
GİZEMLİ "T" ŞEKİLLİ ÇUKUR
İtalyan arkeolog Alessandro Barsanti, 1900’lü yılların başında bölgede yaptığı kazılarda, sağlam kireçtaşına oyulmuş devasa bir T-şekilli çukur ortaya çıkardı. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve dev granit bloklarla kaplı bu yapının merkezinde, granit kapağı hala yerinde duran oval biçimli bir hazne bulunuyor. Barsanti, bu haznenin içinde tanımlanamayan bir maddeye rastladığını, ancak maddenin sonradan kaybolduğunu rapor etmişti.
Birçok Mısırbilimci, yapının 3. veya 4. Hanedan dönemine ait, tamamlanmamış bir piramit kompleksinin temeli olduğunu düşünüyor.
"YILDIZLARA AÇILAN KAPI" YAZITI
Duvarlarda kırmızı ve siyah mürekkeple yazılmış hiyeroglifler arasında “Seba” sözcüğü dikkat çekiyor. Bazı araştırmacılar, bunun eski Mısır dilinde “yıldızlara açılan kapı” anlamına geldiğini öne sürüyor. Yazıtlardan biri “Seba-[bilinmeyen]-Ka” şeklinde okunuyor. “Seba” yıldız, “Ka” ise yaşam gücü anlamına geliyor. 1960’ların ortasında Mısır ordusu bölgeyi tamamen kapattı. O tarihten beri hiçbir arkeolojik kazıya izin verilmedi.
TAMAMLANMAMIŞ BİR PİRAMİT Mİ, KOZMİK BİR ARAÇ MI?
Birçok Mısırbilimci, yapının 3. veya 4. Hanedan dönemine ait, tamamlanmamış bir piramit kompleksinin temeli olduğunu düşünüyor. Ancak ne süper yapı izine ne de tipik bir mezar düzenine rastlandı. Bağımsız araştırmacı Derek Olson, “Matt Beall Limitless” podcast’inde bu yapının kozmik yolculuk ya da ruhsal yükseliş için tasarlanmış olabileceğini savundu. Olson’a göre, granit zeminler, pürüzsüz kireçtaşı duvarlar ve mühürlü hazne, sıradan bir mezardan çok daha karmaşık bir amaca işaret ediyor.