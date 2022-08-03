Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz
Genellikle mısır yedikten sonra çöpe attığımız ipeksi dokuya sahip olan mısır püskülü, aslında oldukça faydalı bir besin.
Mısırın koçanı üzerinde çıkan yumuşak bir dokuya sahip olan mısır püskülü, yüzyıllardır geleneksel tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Çoğumuzun mısırdan koparır koparmaz çöpe attığı mısır püskülününden yapılan çay, kolesterol, tansiyon, idrar yolları enfeksiyonu, obezite gibi farklı hastalıklara iyi geliyor. İşte mısır püskülünün sizi çok şaşırtacak faydaları...
Serbest radikallerle savaşır
Vücudu serbest radikallere ve oksidatif strese karşı koruyan mısır püskülü kronik olarak görülebilecek olan kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara karşı koruyan flavonoidler bakımından zengindir.
İltihaplanmalara karlı korur
Vücut için doğal bir bağışıklık olan enflamasyon bakımından fayda sağlayan mısır püskülü, vücutta ortaya çıkacak olan iltihaplanmalara karşı koruma sağlar.
Diyabetin riskini azaltır
Kan şekeri seviyelerinin dengeye girerek düşmesini sağlayan mısır püskülü, diyabetin semptomlarını azaltmaya ve korumaya yardımcı olur.