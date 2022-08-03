Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Mısırın koçanı üzerinde çıkan yumuşak bir dokuya sahip olan mısır püskülü, yüzyıllardır geleneksel tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Çoğumuzun mısırdan koparır koparmaz çöpe attığı mısır püskülününden yapılan çay, kolesterol, tansiyon, idrar yolları enfeksiyonu, obezite gibi farklı hastalıklara iyi geliyor. İşte mısır püskülünün sizi çok şaşırtacak faydaları...