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Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Genellikle mısır yedikten sonra çöpe attığımız ipeksi dokuya sahip olan mısır püskülü, aslında oldukça faydalı bir besin.

Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Mısırın koçanı üzerinde çıkan yumuşak bir dokuya sahip olan mısır püskülü, yüzyıllardır geleneksel tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Çoğumuzun mısırdan koparır koparmaz çöpe attığı mısır püskülününden yapılan çay, kolesterol, tansiyon, idrar yolları enfeksiyonu, obezite gibi farklı hastalıklara iyi geliyor. İşte mısır püskülünün sizi çok şaşırtacak faydaları...

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Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Serbest radikallerle savaşır

Vücudu serbest radikallere ve oksidatif strese karşı koruyan mısır püskülü kronik olarak görülebilecek olan kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara karşı koruyan flavonoidler bakımından zengindir.

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Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

İltihaplanmalara karlı korur

Vücut için doğal bir bağışıklık olan enflamasyon bakımından fayda sağlayan mısır püskülü, vücutta ortaya çıkacak olan iltihaplanmalara karşı koruma sağlar.

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Mısırı yiyip püskülünü atmayın Faydaları inanılmaz

Diyabetin riskini azaltır

Kan şekeri seviyelerinin dengeye girerek düşmesini sağlayan mısır püskülü, diyabetin semptomlarını azaltmaya ve korumaya yardımcı olur.

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