Mısır'daki Gazze zirvesi için hangi gazete ne manşet attı? Sözcü ve Cumhuriyet

Şarm El Şeyh'teki Gazze zirvesine 20'den fazla ülke lideri katıldı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturdu. Erdoğan'ın ve bazı liderlerin tepkisiyle İsrail Başbakanı Netanyahu toplantıya katılamadı. Gazze'de barış için iyi niyet belgesinin imzalandığı zirve bugün gazetelerin manşetlerine taşındı. Sözcü ve Cumhuriyet'in özellikle de Cumhuriyet'in zirveyi sayfanın altında kutudan görmesi dikkat çekti.