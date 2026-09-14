Mısır'da dolu dolu tatil! “Neler neler sığdırdık bilseniz” notuyla paylaştı

Oyuncu çift Eda Özerkan ve Timur Acar, kızları Eliz ile birlikte kısa bir Mısır tatiline çıktı. 2016 yılında evlenen ve 2017’de kızları Eliz’i kucaklarına alan çift, dört günlük tatilde hem denizin hem de çölün tadını çıkardı.