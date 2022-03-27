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Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

İhlas Haber Ajansı
Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor.Toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

 Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor.

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Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, “Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye’de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir.

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Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur. Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise’de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000’li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı” dedi.

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Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

Mısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, “Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır’daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. 

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