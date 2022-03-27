Mısır'da değil Türkiye'de bulundu! Tam 13 tane gören gözlerine inanamıyor

Mısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, “Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır’daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder.