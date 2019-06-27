Mısır'da büyük skandal! Cinsel içerikli mesajları ifşa oldu başını yaktı
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısır'da Muhammed Salah'ın yakın arkadaşı Amr Warda'nın adı büyük bir skandala karıştı.
Bu sezon Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu Muhammed Salah, dinlenmeye fırsat bulamadan soluğu milli takımda aldı. Grubunda 2 maçta 2 galibiyet alan Mısır, bir üst tura çıkmayı garantilerken Salah da son Demokratik Kongo mücadelesinde bir golle takımına katkı verdi. Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı.
Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı. Salah'ın milli takımdaki en yakın arkadaşlarından Amr Warda, Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.
Keller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Warda'yı ifşa etti ve kendisini rahatsız ettiğini duyurdu. Warda'nın Instagram'dan gönderdiği mesajları ve videoları Twitter'dan paylaşan model, ülkede adeta deprem yarattı.
Warda'nın skandalları bununla kalmadı. İfşa olduktan sonra Keller'e ulaşan birkaç kadın, kendisine de futbolcu tarafından bu tip mesajların atıldığını söyledi.