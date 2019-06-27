Mısır'da büyük skandal! Cinsel içerikli mesajları ifşa oldu başını yaktı

Bu sezon Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu Muhammed Salah, dinlenmeye fırsat bulamadan soluğu milli takımda aldı. Grubunda 2 maçta 2 galibiyet alan Mısır, bir üst tura çıkmayı garantilerken Salah da son Demokratik Kongo mücadelesinde bir golle takımına katkı verdi. Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı.