Mısır'da bir ilk!Firavun’un mezarı ilk kez görüntülendi

M.Ö. 1336 ile 1327 yılları arasında hüküm süren, en son 1922 yılında restorasyon çalışmaları için gün yüzüne çıkarılan Antik Mısır'ın 18. Kralı Firavunu Tutankamun'un mezarı 97 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Çalışmalar bittiğinde Kahire Müzesi'nde sergilenecek olan tabut firavun hakkında birçok bilinmeyeni aydınlatacak.