Mısır'da bir ilk!Firavun’un mezarı ilk kez görüntülendi
Mısır'da bulunan en son 1922 yılında görülen Firavunu Tutankamun'un mezarı 97 yıl sonra ilk kez görüntülendi.
M.Ö. 1336 ile 1327 yılları arasında hüküm süren, en son 1922 yılında restorasyon çalışmaları için gün yüzüne çıkarılan Antik Mısır'ın 18. Kralı Firavunu Tutankamun'un mezarı 97 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Çalışmalar bittiğinde Kahire Müzesi'nde sergilenecek olan tabut firavun hakkında birçok bilinmeyeni aydınlatacak.
Antik Mısır'ın 18'inci kralı Tutankamun 8 yaşından 19 yaşına kadar ülkeyi yönetti. Altın Firavun lakabıyla bilinen Tutankamun'un tabutunun dış yüzeyi restorasyon çalışmaları dolayısıyla yıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı.
1922'de bulunduktan sonra sterilizasyon çadırında tutulan ve o zamandan beri sadece yetkili personelin gördüğü tabutun dış yüzünün fotoğrafını uluslararası ajanslar dünyaya servis etti. Tabutun dışındaki tahta parça üzerine ince bir şekilde işlemeler yapıldığı görüldü.
97 yıl boyunca sağlam bir şekilde kalan tabutun Kahire açıklarında tutulduğu belirtilirken yetkililer, "Tabutun en iç kısmı saf altından, orta kısmı ahşaptan yapılmış. Kakmalar da çok renkli camdan imal edildi" ifadelerini kullandı.