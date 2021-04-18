Mısır'da bir ay içinde 2. tren kazası: 8 ölü 97 yaralı
MISIR'da trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 97 yolcu yaralandı. Kaza sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. İşte korkunç kazadan görüntüler...
Mısır'da tren kazası meydana geldi. Kalyubiye kentinde yolcu treninin 4 vagonu raydan çıkarak devrildi. Mısır Demiryolları Kurumu, 949 sefer sayılı trenin Mansura-Kahire arasında yolcu taşıdığını belirtti.
8 ölü 97 yaralı
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Yaralılar, bölgedeki üç hastaneye kaldırıldı.
Son iki vagonun tekerleklerinin raydan çıkması sonucu kazanın yaşandığı aktarıldı.
1 ay içinde ikinci kaza
Mısır Sağlık Bakanlığı, tren kazasında yaralanan ve ölenlerin sayılarının belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.