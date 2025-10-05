Mısır'da 226 yıl önce keşfedilen firavun mezarı açıldı
Mısır’ın güneyindeki tarihi Luksor kenti, Kral III. Amenhotep’in 226 yıl önce keşfedilen kraliyet mezarının 20 yıl süren restorasyonunun ardından bugün yeniden açılışına tanıklık edecek.
Luksor kentindeki Krallar Vadisi’nde yer alan mezarın açılışı, Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi tarafından, Luksor Valiliği ile Tarihi Eserler Yüksek Konseyi’nden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yerel basında yer alan haberlere göre, 1799’da keşfedilen mezar, UNESCO ve Japon hükümetinin desteğiyle yaklaşık 20 yıl süren restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından bugün ilk kez yeniden ziyarete açılacak.
Bakan Fethi, Mısır medyasına yaptığı açıklamada, Kral III. Amenhotep’in mezarının açılışının, ülkenin mirasını koruma ve yaşatma konusundaki büyük çabalarını yansıtan küresel bir etkinlik olacağını belirtti.
Fethi, restorasyon projesinin antik Mısır sanatının, sanatsal ve mimari ihtişamını yeniden ortaya çıkardığını ifade etti.